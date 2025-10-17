Суд у Польщі звільнив українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Суд у Польщі відмовив у екстрадиції до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Про це у п’ятницю, 17 жовтня, повідомила польська радіостанція RMF FM.

Справу розглядав суддя Даріуш Лубовський, засідання відбувалось у закритому режимі, але рішення оголосили публічно.

Підозрюваний 49-річний дайвер з України Володимир Журавльов заперечує свою причетність до диверсії на «Північних потоках». Чоловік стверджує, що під час цієї події перебував в Україні. Адвокат українця Тимотеуш Папроцький заявив, що в Німеччині на нього не чекатиме справедливий суд.

«Якщо органи Європейського Союзу визнають “Північні потоки” бойовою інфраструктурою Російської Федерації, як це випливає з регламентів і рішень Ради Європейського Союзу, що спонсорує військові дії в Україні, то як Німеччина може вбачати дії, пов'язані з конституційним саботажем? Жоден громадянин України не може бути звинувачений або засуджений за будь-які дії, спрямовані проти Росії», – заявив Тимотеуш Папроцький.

Суддя Даріуш Любовський відмовив у екстрадиції українця до Німеччини та скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Якщо Україна організувала збройну місію зі знищення трубопроводів ворога, то ці дії не були незаконними. Навпаки – вони були виправданими, раціональними та справедливими», – додав польський суддя.

Нагадаємо, Володимира Журавльова затримали у польському місті Прушкові 30 вересня 2025 року. Його та ще шістьох українців, серед яких затриманий в Італії Сергій Кузнєцов, німецькі правоохоронці підозрюють у підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Диверсія сталась 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі. 15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини.

Зауважимо, що Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсії.