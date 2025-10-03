7 жовтня польський суд обере запобіжний захід українцю

Польський суд заарештував українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу «Північних потоків» в Німеччині 2022 року. Його обвинувачують у конституційному саботажі, знищенні майна та руйнуванні трубопроводу «Північний потік-2», на вимогу німецьких правоохоронних служб його мають екстрадувати. До 7 жовтня польський суд вирішить, чи буде українець відповідати на свободі, чи буде тимчасово заарештований. Водночас адвокат затриманого Тимотеуш Папроцькі заявив, що його підзахисний відкидає усі звинувачення, він законно жив і працював у Польщі. Юрист розповів ZAXID.NET про останні рішення суду у цій справі та відповів на питання щодо його затримання.

Яке рішення ухвалив суд Варшави, що розглядав справу затриманого українця Володимира З. 1 жовтня?

Окружний суд Варшави застосував щодо Володимира З. запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на сім днів. Засідання 1 жовтня стосувалося виключно цього питання. Наразі Володимир З. перебуває у слідчому ізоляторі у Варшаві. 3 жовтня захист подав скаргу на рішення про тимчасовий арешт на 7 днів.

У разі подання прокуратурою клопотання про продовження тимчасового арешту, сторона захисту клопотатиме про застосування неізоляційних запобіжних заходів, зокрема майнової застави, аби мій клієнт міг брати участь у процесі, перебуваючи на свободі.

Раніше Rzeczpospolita повідомляла, що підозрюваний Володимир З. повернувся з Польщі в Україну. Чому він знову там опинився? Навіщо було повертатися, якщо йому загрожував арешт?

Мій клієнт вже 3,5 року проживає в Польщі, залишав країну лише з професійних причин або під час відпустки. Інформація про його виїзд до України не підтверджується документацією щодо його перебування. Володимир З. перебував у Польщі легально. Мав легалізований тимчасовий дозвіл на перебування та картку перебування.

Затримання відбулося 30 вересня 2025 року за місцем проживання мого клієнта в Прушкові. Воно пройшло спокійно – Володимир З. добровільно здався до правоохоронних органів.

Мій клієнт знав про існування цього ордера, проте не ховався і не залишав свого місця проживання. Причини, за якими польські органи здійснили затримання лише через понад рік, мені невідомі. Важливо, що в ордері, виданому німецькою стороною, вказані неправильні особисті дані мого клієнта, тобто неправильно записано його імʼя та прізвище. Я не знаю причин, з яких польські органи вирішили затримати мого клієнта лише у вересні 2025 року, оскільки Європейський ордер на арешт був виданий ще в червні 2024 року. Підкреслюю, що Володимир З. більшу частину цього часу перебував у Польщі, у місці проживання, відомому слідчим органам.

Фактом є те, що в день проведення обшуку в його будинку, який відбувся рік тому, його не було вдома. Однак він був повністю обізнаний про ці дії, але, незважаючи на це, не вживав жодних заходів, спрямованих на приховування від польських органів.

Ви зазначаєте, що пан Володимир займався у Польщі законною підприємницькою діяльністю. Чи можете детальніше розповісти, чим саме?

Пан Володимир займався законною підприємницькою діяльністю, проживав із дружиною та дітьми у місті Прушков під Варшавою і раніше не був судимий. Він приїхав разом із родиною у 2022 році, ще до початку війни в Україні. Він провадив у Польщі підприємницьку діяльність у сфері монтажу та обслуговування вентиляційних і кондиціонерних систем.

Які ймовірні подальші кроки польських правоохоронних органів – чи можуть вони екстрадувати підозрюваного Володимира З. до Німеччини на вимогу європейського ордеру?

Про можливість видачі мого клієнта німецькій стороні вирішуватиме польський суд у рамках екстрадиційного провадження. Захист використає всі доступні правові інструменти, щоб не допустити такої видачі.

Ймовірно, у понеділок, 6 жовтня, суд призначить чергове засідання щодо арешту.

Наказ був виданий 5 червня 2024 р. Федеральним судом у Карлсруе та переданий до Польщі. Важливо зазначити, що європейський ордер на арешт досі застосовувався в Польщі до осіб, підозрюваних у таких злочинах, як вбивства, торгівля людьми, наркотиками та краденими автомобілями. Тому ця процедура є такою простою і швидкою. Однак ніколи раніше вона не застосовувалася до таких справ, як ця.

***

Нагадаємо, українця Володимира З. затримали польські правоохоронні органи на підставі Європейського ордера на арешт, виданого Федеративною Республікою Німеччина. Відповідно до чинного законодавства, суд має 100 днів на розгляд клопотання про передачу громадянина України Німеччині.

Німецька сторона звинувачує Володимира З. в тому, що у вересні 2022 року, діючи спільно з іншими особами, він брав участь у встановленні вибухових пристроїв на газопроводах Nord Stream 1 і Nord Stream 2, виконуючи роль водолаза. Цей акт був кваліфікований згідно з положеннями німецького кримінального кодексу як ворожий конституційний саботаж, умисне спричинення вибуху вибухового матеріалу та знищення споруди, а в польській правовій системі він відповідав би, зокрема, ст. 163 § 1 п. 1, ст. 165 § 1 п. 3 та ст. 254 Кримінального кодексу. Це теж є злочином конституційного саботажу.

Українець не визнає висунутих йому звинувачень. Його захисник, адвокат Тимотеуш Папроцький, наголошує, що він не скоїв жодного злочину на території Європейського Союзу, а його діяльність у Польщі була законною.

Раніше польська газета Rzeczpospolita повідомляла, що затриманим є Володимир Журавльов, інструктор з дайвінгу. Йому начебто Польща допомогла втекти в Україну. А міністр закордонних справ Радослав Сікорський казав, що готовий надати Володимиру Журавльову притулок у Польщі та нагородити його орденом.