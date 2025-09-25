Радослав Сікорський неодноразово наголошував, що готовий надати притулок українцеві, підозрюваному у підриві російського газогону

Польща нібито допомагала одному з «диверсантів», яких Німеччина звинуватила у підриві газогону Nord Stream. Як пише у четвер, 25 вересня, польська газета Rzeczpospolita, Володимиру Журавльову, інструктору з дайвінгу, який проживав у Прушкові, поблизу Варшави, нібито допомогли покинути Польщу.

Як йдеться у матеріалі газети, Німеччина розраховувала на допомогу Польщі у справі розслідування вибухів на російському газогоні у Балтійському морі 26 вересня 2022 року. Der Spiegel пояснював ці очікування тим, що після років урядування партії «Право і справедливість» до влади у Польщі прийшов Дональд Туск, якого німці вважали схильним до співпраці.

Однак, як виявилось, польський уряд не бажав співпрацювати з німцями у справі видачі підозрюваного у підриві Nord Stream. Der Spiegel стверджував, що під час зустрічі Туска з Шольцем німцям стало зрозуміло, що Польща не бажає їм допомагати, незважаючи на видачу європейського ордера на арешт українця. «І навіть більше: поляки чітко попередили українську сторону», – йшлось у матеріалі німецького тижневика.

У свою чергу, журналісти громадського телебачення ARD, які досі працюють над цією темою разом з колегами з щоденної газети Süddeutsche Zeitung та тижневика Die Zeit, на початку цього року повідомили, що польська влада протягом місяців блокувала співпрацю з німецькими слідчими. Вони також нібито проігнорували зникнення записів з камер з порту Колобжега, де група підозрюваних у підриві українців пришвартувалась на орендованій яхті «Андромеда».

Німецька прокуратура видала європейський ордер на арешт за кілька днів до візиту тодішнього канцлера Олафа Шольца до Варшави. Ордер було надіслано до Польщі, де, як цитують німецькі ЗМІ, «перебував» Володимир Журавльов 21 червня, вказавши його адресу проживання в Прушкові.

Через кілька днів після візиту Олафа Шольца, на світанку 6 липня, Володимир Журавльов втік до України. За даними німецьких слідчих, він перетнув кордон на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, яким керував військовий аташе.

Пізніше польська прокуратура запевнила Reuters, що ордер на арешт мав надійти до них після 6 липня. Розлючені позицією польської влади, офіцери німецької розвідки поставили під сумнів, що все розгорталося саме так. «Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой», – відповіли їм поляки. Так майже рік тому ці події описував Der Spiegel.

«Попередження Володимира Журавльова. і дозвіл йому втекти на батьківщину все одно не були найгіршим варіантом для німців. Здається, вони повинні радіти, що Польща не застосувала інший варіант, про який дізнався б весь світ», – пише Rzeczpospolita.

Як дізналася газета Rzeczpospolita з добре поінформованих польських джерел, міністр закордонних справ Радослав Сікорський повторював у розмовах, що готовий надати Володимиру Журавльову притулок у Польщі та нагородити його орденом. Водночас польська влада наголошує, що вина Журавльова ще не доведена і він залишається одним із підозрюваних.

Варто наголосити, що Радослав Сікорський відомий своїми різкими висловлюваннями щодо російсько-німецького проєкту Nord Stream. Двадцять років тому, будучи міністром оборони, він порівняв його з пактом Ріббентропа-Молотова. Три роки тому, будучи на той час депутатом Європарламенту, він опублікував у Twitter відому фотографію з місця вибуху і короткий коментар «Thank you, USA» (Дякую, США). Після критики, в тому числі з боку Державного департаменту США, він видалив цей допис.

У березні 2024 року, коли Сікорський був главою МЗС, журналісти запитали його, чи він і далі підозрює американців. Міністр не дав однозначної відповіді.

«Якщо вірити пресі, це зробив той, хто мав у цьому інтерес. А американська сторона мала про це попередню інформацію і не запобігла цьому (про це писала Washington Post – ред.). Тож, здається, було за що дякувати... А моє особисте ставлення до “Північного потоку” відоме вже багато років», – відповів глава МЗС.

У справі про підрив Nord Stream на екстрадицію з Італії до Німеччини чекає затриманий там місяць тому Сергій К. Його вважають керівником групи з семи осіб, які брали участь в операції з підриву газогону. Ще один із підозрюваних, Всеволод К., загинув на фронті. Про нього німці знали найбільше, оскільки він брав участь у військовому навчанні в Баварії.

Сергія Кузнєцов. затримали, коли він поїхав разом із родиною на відпочинок на Адріатичне узбережжя поблизу Ріміні в Італії. Він дістався туди, як повідомили журналісти німецького державного телебачення, через Польщу. В середині вересня італійський суд погодився на екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини. Однк невідомо, коли він буде виданий, оскільки його захисник пообіцяв оскаржити рішення в суді вищої інстанції. Але німецькі ЗМІ очікують, що це відбудеться в прискореному темпі, бо італійська юстиція тісно співпрацює з німецькою.

Німецькі слідчі, як підкреслюють місцеві ЗМІ, що висвітлюють цю справу, не мають доказів того, що операція була проведена за наказом української влади, хоча зв'язки членів команди з військом і службами безпеки для них очевидні. Сергій Кузнєцов., якого вважають керівником і координатором операції у вересні 2022 року, на їхню думку, був офіцером Служби безпеки України. Хоча невідомо, до якого часу він працював в СБУ, офіційно в останні роки він працював у приватному секторі. Кузнєцову в Німеччині загрожує 15 років в'язниці. Вирок міг би бути м'якшим, якби він розкрив суду подробиці операції. У тому числі, ймовірно, ті, що стосуються Польщі. Свою вину Сергій Кухнєцов заперечує.