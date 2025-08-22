Чоловіка підозрюють в координації підривів на «Північних потоках»

Українець Сергій Кузнєцов, якого 21 серпня затримали в Італії за підозрою в координації підриву «Північних потоків» у 2022 році, відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомило агентство ANSA.

Під час засідання апеляційного суду Болоньї щодо підтвердження ордера на арешт 49-річний Сергій Кузнєцов заперечив звинувачення. Він заявив, що перебував на території України під час вибухів на газопроводах.

Перед судовим засіданням Сергій Кузнєцов показав пальцями жест «тризуба». Згодом слухання перенесли через те, що підозрюваний попросив перекладача.

Прокурорка задовольнила запит німецьких судових органів про екстрадицію Сергія Кузнєцова, оскільки підриви сталися у водах Німеччини. Втім, українець заявив, що не дає згоди на видачу Німеччині.

Сергія Кузнєцова затримали 21 серпня, коли той супроводжував сина до місцевого університету в Італії. Його звинуватили у координації диверсій на «Північних потоках» у 2022 році. Тоді 26 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. США, Велика Британія та ЄС заявили про диверсію, а на місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

Згодом Wall Street Journal повідомило, що затриманим виявився капітаном Збройних Сил України у відставці та колишнім співробітником СБУ. За даними співрозмовників видання, Сергій Кузнєцов служив в елітному підрозділі, що брав участь у захисті Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, а в 2022 році його нібито завербував для секретної місії з підриву «Північних потоків» один із військових підрозділів. WSJ повідомило, що він начебто очолив команду з двох військовослужбовців та чотирьох цивільних водолазів, які встановили вибухові пристрої на газові трубопроводи.