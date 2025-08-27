Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків» групу українців

Слідчі Німеччини видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік 2», що стались у 2022 році. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, опублікованому у середу, 27 серпня.

Журналісти зазначають, що німецьке слідство вважає, що встановило особи всіх причетних до підриву «Північних потоків». Йдеться про сімох громадян України, серед яких 53-річний військовий Всеволод К., який нібито загинув на сході у грудні 2024 року, та Сергій Кузнєцов, якого нещодавно затримали в Італії. Кузнєцова вважають координатором диверсантів, наразі він очікує рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини.

Ще п’ятеро підозрюваних нібито переховуються в Україні. Стверджується, що в диверсії брали учать 40-річна дайверка Валерія Т., експерт з вибухівки та капітан яхти «Андромеда» (вважається, що саме цю яхту використовували диверсанти) одесит Юрій Т., інструктор з дайвінгу Володимир С. та Євген У., який нібито приєднався до групи після невдалої спроби підірвати трубопровід «Турецький потік». Ім’я ще одного підозрюваного журналісти не уточнили.

За даними журналістів, Валерія Т. є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні – 104 метри. Також за даними ЗМІ, підозрюваний Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена Михайло Попов та Юрій Котенко. Особу Юрія Т. встановили за відбитками пальців. Вказується, що ймовірно він раніше мав проблеми з законом.

Також журналісти зазначають, що підрив «Північних потоків», ймовірно, координувався українською владою, однак точних доказів цього припущення наразі немає.

Нагадаємо, 26 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. США, Велика Британія та ЄС заявили про диверсію, а на місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

14 серпня 2024 року стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку». Підорюваним виявився дайвер з України Володимир Журавльов.

Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

21 серпня 2025 року в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків». За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці.