Під удар потрапив зенітний ракетний комплекс «Тор-М2»

В ніч на неділю, 14 грудня, Сили оборони атакували п’ять локацій російської армії на тимчасово окупованих територіях. Бійці вразили техніку та пункти управління ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Вночі військові атакували два пункти управління різних підрозділів російської 76-ї десантно-штурмової дивізії. Також захисники влучили в станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2» – це багатофункціональний радіоелектронний комплекс для боротьби з БпЛА та іншими малорозмірними цілями. Вона може виявляти та блокувати цілі на відстані до 10 км і швидкостях до 150 км на год.

Також вдалося атакувати радіолокаційну станцію «Імбир» – це самохідна РЛС зі складу зенітно-ракетного комплексу «С-300В», яка збирає інформацію щодо повітряних цілей і передає їх на командні пункти російських військ ППО.

Тоді як на тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім цього, Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та нафтобази в Урюпінську.

Раніше ми повідомляли, що безпілотники спричинили блекаут в районі Афіпського НПЗ та евакуацію в Урюпінську.