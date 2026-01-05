Володимир Зеленський зустрівся з Андрієм Сибігою

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, невдовзі МЗС України представить нового першого заступника міністра Андрія Сибіги, повідомив президент у понеділок, 5 січня.

Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Андрієм Сибігою та обговорив із ним результати дипломатичної роботи за 2025 рік. Крім того, Зеленський та Сибіга окреслили основні завдання української дипломатії на 2026 рік.

«Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі – найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури. Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ», – повідомив Володимир Зеленський.

Хто саме може стати першим заступником Сибіги, наразі невідомо. Президент зазначив, що наразі очікує пропозицій для відповідного рішення.

Зазначимо, 5 січня Володимир Зеленський також зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну. Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії», – повідомив Зеленський.

Сам Кулеба за результатами зустрічі повідомив, що «радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні».

«Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь», – написав Кулеба в інстаграмі.

Нагадаємо, на початку січня Володимир Зеленський анонсував ротації у низці установ, зокрема у сфері безпеки та оборони. Так, президент вже призначив головою ОП Кирила Буданова, змінив керівництво ГУР, ДПСУ та СБУ, анонсував зміни в ДБР та запропонував Михайлу Федорову стати міністром оборони.