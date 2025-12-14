Вибухи пролунали в районі Афіпського НПЗ

У ніч на неділю, 14 грудня, дрони атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, НПЗ у Ярославлі та Краснодарському краї. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вночі над Урюпінськом Волгоградської області мешканці помітили дрони, згодом в районі місцевого нафтопереробного заводу пролунали вибухи. Губернатор регіону Андрєй Бочаров заявив, що було зафіксовано займання на нафтобазі. Мешканців будинків, розташованих навколо об’єкту, евакуювали.

Вибухи тієї ночі також лунали в російському Ярославлі, ймовірно, БпЛА атакували НПЗ ПАТ «Славнефть-ЯНОС».

Також російські телеграм-канали повідомили про атаку на НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок обстрілу у селищі зникло світло.

«Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Афіпського НПЗ, а також про пошкоджені будинки в прилеглих районах», – йдеться у повідомленні Astra.

Крім цього, пожежа після атаки дронів спалахнула у Щекіно Тульської області. Там розташований хімічний завод «Щекіноазот», який уже влітку зупиняв роботу після атаки. Проте губернатор Дмітрій Міляєв зазначив, що пошкоджень нібито не зафіксували.

«У небі над Тульською областю підрозділи ППО Міноборони Росії знищили 15 українських безпілотників. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на пʼятницю, 12 грудня, безпілотники атакували російське місто Ярославль, де розташований один з ключових нафтопереробних заводів. Внаслідок атаки там зайнялася пожежа.