Момент загоряння на Афіпському НПЗ

У ніч на суботу, 29 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під удар потрапив Афіпський НПЗ – там зайнялася пожежа, повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Згодом ураження НПЗ підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Російські телеграм-канали повідомили про вибухи на території Сєвєрського району. На відео, оприлюднених у соцмережах, видно момент загоряння в районі Афіпського НПЗ. На кадрах також видно високий стовп вогню.

За даними російського оперативного штабу, площа загоряння – близько 250 м². Через пожежу пошкоджена частина технічного обладнання на території НПЗ.

Зазначимо, Афіпський НПЗ активно залучений у забезпечення російської армії бензином та дизелем. Річний об’єм перероблення складає 6,25 млн т нафти на рік – понад 2% від усього обсягу російського перероблення.

Доповнено 12:20. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили атаку на Афіпський НПЗ та низку інших обʼєктів росіян.

«Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється», – повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Додамо, Афіпський завод вже не вперше стає ціллю дронів – востаннє його атакували 26 вересня, внаслідок чого там зайнялася пожежа. Також про атаку на НПЗ повідомляли наприкінці серпня.