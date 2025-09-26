Наслідки атаки на Афіпський НПЗ

У ніч на п’ятницю, 26 вересня, дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки на НПЗ зайнялася пожежа, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

За даними штабу, на нафтопереробний завод нібито впали уламки безпілотника. Внаслідок падіння дрона пошкоджена одна з установок. За даними росіян, на НПЗ відбулося загоряння на площі 30м2, яке начебто вдалося загасити. За даними ініціативи Dnipro Osint, внаслідок атаки загорілася установка первинного перероблення нафти.

У соцмережах поширили відео, на яких видно пожежу на Афіпському заводі. На кадрах можна побачити стовп вогню з центральної частини заводу.

НПЗ активно задіяний у забезпеченні російської армії бензином та дизелем. Річний об’єм перероблення складає 6,25 млн т нафти на рік – понад 2% від усього обсягу російського перероблення.

У пресслужбі Генштабу атаку на НПЗ наразі не коментували.

Зазначимо, Афіпський завод не вперше атакують безпілотники – 28 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок атаки дронів на НПЗ зайнялася пожежа.