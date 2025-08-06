В районі залізничної станції Тацинськ спалахнула пожежа

У ніч на середу, 6 серпня, Росію атакували безпілотники, зокрема, вибухи пролунали у Брянську та Ростовській області. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Мешканці Брянська зазначають, що безпілотники у місті почули близько 05:00, згодом пролунало щонайменше 10 вибухів. Стовп густого чорного диму зафіксували на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів.

Телеграм-канал Exilenova+ зазначає, що безпілотники атакували територію нафтобази. Тим часом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що вночі над територією області ППО знищила 16 БпЛА літакового типу. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

Пожежа у Брянську після атаки 6 серпня

Варто додати, що в області розташований наливний пункт «Брянськ» нафтопроводу «Дружба» для приймання, зберігання, розподілу і відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Також дрони другу ніч поспіль атакували Ростовську область. В Тацинському районі мешканці чули близько 5-7 вибухів. В районі залізничної станції спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про відбиття ППО атаки в Кам'янсько-Шахтинському, Кам'янському, Родіоново-Несветайському і Тацинському районах. Він розповів, що на хуторі Золотарівка Родіоново-Несветайського району через пошкодження лінії електропередачі без світла залишилися майже 200 жителів 87 будинків. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 серпня повідомляли, що Рязанський нафтопереробний завод в Росії втратив близько половини своїх потужностей внаслідок атаки дронів минулого тижня. Також роботу припинив Новокуйбишевський НПЗ,