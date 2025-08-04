Аеродром «Саки» є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі

У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України завдали удару по військовому аеродрому «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму. У результаті атаки було знищено один ворожий винищувач, ще п’ять – зазнали уражень. Про це повідомив пресцентр відомства.

Зазначається, що операцію провели бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

«Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24», – ідеться в повідомленні.



У СБУ зазначили, що ворог зазнав значних збитків. Відомо, що вартість одного літака Су-30СМ коливається від 35 до 50 млн доларів.

«Успішна спецоперація СБУ в Саках – це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!» – наголошують у відомстві.

Су-24 – російський тактичний бомбардувальник, який застосовують для ураження наземних та надводних цілей. Су-24 також є носієм тактичних ядерних зарядів. Бомбардувальники цього типу беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії до України.

Су-24

Су-30СМ – російський важкий багатоцільовий винищувач. Літак здатний вести маневровий повітряний бій, завдавати ударів по наземних цілях, а також атакувати надводні кораблі. Су-30СМ був прийнятий на озброєння міністерством оборони РФ наприкінці 2012 року.

Су-30СМ

Станом на початок червня 2025 року редактори Oryx Blog знайшли фото чи відео підтвердження безповоротної втрати Росією 13 літаків Су-30СМ під час російсько-української війни.

Нагадаємо, 26 липня на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї РФ згорів навчально-бойовий винищувач Су-27УБ. За даними української розвідки, аеродром «Армавір» та розташовані там літаки використовують переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.