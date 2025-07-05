Внаслідок атаки було уражено склад з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак

Сили спецоперацій ЗСУ в ніч на суботу, 5 липня, атакували аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії, там базуються винищувачі Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області», – йдеться у повідомленні.

На аеродромі базуються російські літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.



Внаслідок атаки було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються.



Крім цього, у Чебоксарах дрони атакували одне з виробничих підприємств, на місці влучання спалахнула пожежа. Astra пише, що вогонь помітили у районі заводу з виробництва водогрійних котлів Vutherm. Крім цього, після обстрілу в місті зафіксували перебої з мобільним інтернетом.

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А за словами губернатора Саратовської області Рамана Бусаргіна, в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки.

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Повітряні сили Збройних сил України вдруге за тиждень здійснили успішну атаку на командних пунктах збройних сил Росії на тимчасово окупованих територіях.