Дрони атакували одразу кілька міст Ростовської області

У ніч на п’ятницю, 4 липня, кілька населених пунктів Ростовської області та Сергієво-Посадський округ під Москвою атакували безпілотники. Про це повідомили в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь та голова Сергієво-Посадського міського округу Аксана Єроханова.

Як стверджують росіяни, дрони атакували одразу кілька міст Ростовської області. У місті Азов заявили про пошкодження кількох автомобілів і житлових будинків, уламки одного з БпЛА впали на місцевий стадіон.

У селищі Долотинка безпілотник нібито зруйнував багатоквартирний будинок, там обвалилася плита перекриття, внаслідок чого загинула пенсіонерка. З пошкодженої будівлі евакуювали 20 мешканців.

Також росіяни повідомили про атаку БпЛА у Сергієво-Посадському окрузі під Москвою, мешканці чули 4 вибухи в районі мікрорайону Зірочка. За словами голови міського округу, під час атаки було пошкоджено підстанцію.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що в ніч на 4 липня безпілотники атакували обʼєкти в Московській та Ростовській областях. За його словами, було уражено Азовський оптико-механічний завод.

«Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії РФ: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають «очі» для російської бронетехніки», – зазначив Коваленко.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі ППО знищила та перехопила 48 безпілотних літальних апаратів:

26 – над територією Ростовської області,

12 – над територією Курської області,

6 – над територією Бєлгородської області,

3 – над територією Орловської області,

1 – над територією Липецької області.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 3 липня, дрони здійснили атаку на Липецьку область Росії. Під удар потрапив Липецьк та Єлець, очевидці повідомляли про влучання поблизу місцевих аеродрому та заводу.