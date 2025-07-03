Дрони пошкодили завод з виробництва акумуляторів

У ніч на четвер, 3 липня, дрони здійснили атаку на Липецьку область Росії. Під удар потрапив Липецьк та Єлець, очевидці повідомляють про влучання поблизу місцевих аеродрому та заводу.

Про нічну атаку дронів повідомив російський губернатор Липецької області Ігорь Артамонов. За його словами, російська ППО нібито відпрацювала по дронах – водночас в області начебто загинула жінка і постраждали троє людей.

У районі Липецька пролунали понад 20 вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомили, що атака дронів була спрямована на аеродром «Липецьк-2». На момент публікації про наслідки удару невідомо.

Крім того, дрони атакували місто Єлець Липецької області. Російський чиновник заявив, що один з БпЛА нібито влетів у недобудовану багатоповерхівку. Втім, очевидці подій повідомили про вибухи поблизу російського заводу «Енергія».

На одному з оприлюднених фото видно, що в будівлі із написом «АО “Енергія”» вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Зазначимо, цей завод є одним з найбільших російських виробників хімічних джерел струму. Зокрема, на підприємстві виготовляють батареї для модулів планерування і корекції, які застосовують в авіаційних бомбах та безпілотниках. Крім того, завод виготовляє батареї для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет та акумуляторів для спецтехніки.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу не коментували атаку на Липецьку область Росії. У російському міністерстві оборони заявили, що вночі нібито збили над країною 69 безпілотників, 10 з яких атакували Липецьку область.

Доповнено 11:20. Голова ЦПД Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод «Енергія» в Єльце.

Нагадаємо, 23 травня безпілотники вже атакували завод «Енергія». Тоді після ударів підприємство припинило свою роботу.