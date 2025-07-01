Оборонний завод «Купол» працює у 2–3 зміни, попри дефіцит компонентів через накладені санкції

Уранці 1 липня безпілотники атакували російський Іжевськ – там лунали вибухи. Під ударами був місцевий електромеханічний завод «Купол». Про це повідомляють OSINT-проєкти та телеграм-канали.

Зауважимо, атаку на одне з підприємств в Іжевську підтвердив губернатор Республіки Удмуртія Олександр Бречалов, але більше інформації не надав.

Мешканці Іжевська поширили відео, де видно, як над містом здіймається високий стовп густого чорного диму.

За даними аналітиків OSINT-проєкту «КіберБорошно | CyberBoroshno», по Іжевському електромеханічному заводі «Купол» влучили щонайменше два безпілотники.

Місце прильоту в Іжевську 1 липня 2025 року (Фото OSINT-проєкту «КіберБорошно | CyberBoroshno»)

Місце прильоту в Іжевську 1 липня 2025 року (Фото OSINT-проєкту «КіберБорошно | CyberBoroshno»)

Іжевський електромеханічний завод «Купол» спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем «Тор» (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) і «Оса». Підприємство входить до складу концерну «Алмаз-Антей» – провідного холдингу в російській системі протиповітряної оборони.

За даними української розвідки та відкритих джерел, завод працює у 2-3 зміни, попри дефіцит компонентів через санкції.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив повідомлення про вибухи в Іжевську. Він також зазначив, що на потужностях «Купола», окрім ЗРК, також виготовляють ударні БпЛА «Гарпія-А1» для армії окупантів.

До слова, відстань від Іжевська до державного кордону України становить приблизно 1270 км. Українське командування офіційно не коментувало повідомлення про вибухи в Іжевську.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи також лунали в окупованих Донецьку, Луганську, Ясинуватій, а також в Ростовській та Саратовській областях РФ.