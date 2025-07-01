Дим на місці влучання в окупованому Донецьку 30 червня 2025 року

Пізно ввечері понеділка, 30 червня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про атаку на місто повідомили моніторингові канали, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, місцеві мешканці, російські пропагандистські медіа та незаконна окупаційна влада.

Зі слів місцевих, влучання сталося в районі Донецького металургійного заводу (ДМЗ), а також пожежа виникла на ринку «Континент».

За даними моніторингових каналів «КіберБорошно | CyberBoroshno» та Exilenova+, уражено приміщення, в якому працювали над БпЛА та системами РЕБ для російської окупаційної армії.

Водночас аналітики Supernova+ повідомили, що ціллю атаки був штаб 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. На опублікованих у телеграм-каналах відео видно повністю зруйновану будівлю аж до підвалу. Очевидці повідомляють про багатьох загиблих.

Наразі підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

«Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно», – написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Також низку вибухів уночі 1 липня зафіксували жителі Ясинуватої Донецької області – під атакою була місцева залізниця.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив кілька уражень в окупованому Луганську. Виникла масштабна пожежа, попередньо на нафтобазі.

Також цієї ночі лунали вибухи у Ростовській області (Чалтир, Недвигівка, хутір Веселий і Таганрог) та в Саратовській області, зокрема в місті Енгельс, де розташована військова авіабаза окупантів.

Зауважимо, на час публікації новини українське військове командування офіційно не підтверджувало жодних ударів по окупованих територіях та РФ.