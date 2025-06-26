Дим внаслідок вибуху в Підмосков'ї 26 червня 2025 рік

У ніч на четвер, 26 червня, безпілотники атакували низку російських міст, включно зі столицею РФ – Москвою. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та пропагандистські телеграм-канали.

За словами Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито знищила безпілотники, що атакували Москву, а на місці падіння «уламків» працюють екстрені служби. Водночас очевидці повідомили, що чули низку вибухів. Один з моментів прильоту зафільмували на відео.

Через повітряну загрозу в московському аеропорту «Внуково» було оголошено авіаційний план «Килим». Жителі московського ЖК «Середневський ліс» розповіли, що уламки збитого дрона пошкодили авто одного з мешканців будинку. Цей ЖК розташований поруч з аеропортом «Внуково».

Авто москвича після нічної атаки безпілотників 26 червня (Фото російського телеграм-каналу Shot)

Окрім цього, вибухи лунали у підмосковних Зеленограді, Комунарці, Прокшино. Під дроновою атакою також були міста Дєдовськ та Красногорськ у Московській області.

Також щонайменше п’ять вибухів прогриміло над Таганрогом і селами Лакедемонівка та Самбек Ростовської області.

«Було видно яскраві спалахи в небі й чути звук прольоту БпЛА. Очевидці стверджують, що система ППО збиває українські дрони», – писали пропагандисти.

Загалом, як стверджує міноборони країни-агресора, за ніч російська ППО збила 50 безпілотників, зокрема 23 над Курською областю й 11 над Ростовською областю.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала повідомлення про атаки БпЛА на Росію цієї ночі.

Напередодні, 25 червня, у кількох областях Росії та на окупованих українських територіях також лунали вибухи через атаку безпілотників. У Таганрозі, імовірно, загорівся завод, на якому виробляють БпЛА.