ЗСУ ліквідували двох російських офіцерів під час удару по ОТРК

Внаслідок удару по російських оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер» у Брянській області ліквідували підполковника та старшого лейтенанта Збройних сил Росії. Ідентифікувати ліквідованих російських офіцерів вдалося осінт-аналітику із ніком Necro Mancer.

Українські військові вдарили по комплексу «Іскандер» зі складу 26-ї ракетної бригади у четвер, 5 червня. Встановлено, що внаслідок удару помер 27-річний старший лейтенант ЗС Росії Іван Нєрозін. Окупант народився у 1988 році у Бєлгороді. Здобув освіту у військовій артилерійській академії у Санкт-Петербурзі.

Ліквідований окупант Іван Нєрозін

Нєрозін добровільно уклав контракт з російським міноборони у листопаді 2022 року та брав участь у війні проти України. За даними проєкту «Миротворець», який досліджує злочини проти нацбезпеки України, Нєрозін причетний до російських ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах України.

Ще один ліквідований внаслідок удару по «Іскандерах» – підполковник 26-ї ракетної бригади Олєг Подозьоров, який обіймав посаду командира дивізіону «Іскандер». Окупант народився у 1979 році у місті Луга Ленінградської області. Відомо, що він є випускником Військового інституту залізничних військ та військових сполучень, що у російському Санкт-Петербурзі.

Ліквідований російський підполковник Олєг Подозьоров

Додамо, що за даними росіян, внаслідок удару по ОТРК «Іскандер» біля села Мартьянівка Брянської області, загинули щонайменше восьмеро російських військових, серед яких є сержанти та офіцери. Ще п’ятеро окупантів – отримали поранення.

За даними Генштабу ЗСУ, пускові установки виявили у момент, коли росіяни готували їх до удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно – Києву. Встановлено, що українським військовим вдалося повністю знищити одну російську установку, ще дві – зазнали значних пошкоджень.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що ЗСУ ліквідували на Луганщині російського капітана 2-го рангу Військово-морського флоту Росії Алєксандра Пузакова з Севастополя. На війні проти України він обіймав посаду командира відділу загону «Барс».