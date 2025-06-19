На Луганщині ліквідували капітана 2-го рангу ВМФ Росії

Збройні сили України ліквідували на Луганщині російського капітана 2-го рангу Військово-морського флоту Росії Алєксандра Пузакова з Севастополя. На війні проти України він обіймав посаду командира відділу загону «Барс». Про це повідомив окупаційний так званий губернатор Криму Міхаіл Развожаєв.

Алєксандр Пузаков народився у 1976 році у столиці Латвії Ризі. Однак у дитинстві переїхав до Севастополя, що у Криму. Пузаков здобув освіту у військово-морському училищі в Санкт-Петербурзі та проходив військову службу у Тихоокеанському флоті Росії. Після демобілізації ще деякий час працював у рятувальному загоні Тихоокеанського флоту як цивільний фахівець, а потім проживав у Севастополі.

У 2025 році Пузаков уклав контракт з міноборони Росії та відправився на війну проти України, обіймав посаду командира відділу загону «Барс». За словами Развожаєва, Пузакова ліквідували у бою на Луганщині, однак коли саме це сталось, окупаційний губернатор Криму не уточнив. Проте Развожаєв повідомив, що зрадника поховали у Севастополі у середу, 18 червня.

Додамо, що звання капітана 2-го рангу в сухопутних військах відповідає військовому званню підполковник.

Ліквідований капітан 2-го рангу Алєксандр Пузаков

Нагадаємо, 13 червня стало відомо, що Сили оборони ліквідували підполковника Національної гвардії Росії у запасі Олега Сьомова з позивним «БТР». Сомьов родом з Криму, він брав участь у розгоні активістів Євромайдану, а на війні проти України обіймав посаду заступника командира загону БАРС-11.