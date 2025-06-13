ЗСУ ліквідували підполковника Росгвардії з Криму

Сили оборони ліквідували підполковника Національної гвардії Росії у запасі Олега Сьомова з позивним «БТР». На війні проти України він обіймав посаду заступника командира загону БАРС-11. Про ліквідацію російського військового стало відомо з допису у забороненій соцмережі «Вконтактє».

Зазначається, що Олег Сьомов помер у четвер, 12 червня, внаслідок поранень, які отримав у березні 2025 року. Однак у дописі не уточнюється напрямок, на якому це сталось.

Олег Сьомов народився у Казахстані у 1976 році, однак в дитинстві разом з родиною переїхав до Криму. Він брав участь у розгоні активістів Євромайдану, а після анексії Криму зрадив Україну та перейшов на службу до Національної гвардії Росії. У травні 2021 року Сьомов вийшов на пенсію та став керівником штабу так званої «Юнармії» у кримському місті Судак.

З початком повномасштабного вторгнення Сьомов добровільно вирішив воювати проти України. Він приїхав в окупований росіянами Мелітополь, де окупаційний комітет оборони Запорізької області призначив його заступником командира з бойової підготовки так званого загону «Народного ополчєнія».

Зі слів самого Сьомова, жителі Запорізької області були «негативно налаштовані на політику Росії», однак він продовжував брати участь в окупації українського регіону. В одному з інтерв’ю російський військовий казав, що йому подобається «стирати з землі бандерівську мразь».

Нагадаємо, наприкінці квітня 2025 року стало відомо, що ЗСУ ліквідували 44-річного підполковника російської Федеральної служби безпеки на пенсії Алєксандра Бєзіна. На війні проти України окупант командував ротою 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ.