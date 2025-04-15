На війні проти України ліквідували колишніх співробітників силових відомств, котрі брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на сайт проєкту «Груз 200», який документує загибель кримчан, що воювали за Росію.

За останні два тижні на сайті проєкту «Груз 200» опублікували 33 некрологи, серед яких є повідомлення про смерть колишніх співробітників силових відомств, що брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Один із загиблих – колишній співробітник кримського «Беркуту» Євген Козлов. Він стояв на блокпостах навесні 2014 року. Також повідомляють про смерть Кирила Блаженка, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму у 2014 році. Журналісти проєкту «Радіо Свобода Крим.Реалії», які створили базу даних «Груз 200» розповіли, що Блаженко у 2017 році у резюме писав, що з 2010 до 2015 року був командиром розвідувального десантного відділення.

Кримчани, які воювали у складі російської армії й загинули на війні проти України, фото «Радіо Свобода»

«У Криму практично щодня проходять похорони військових Росії, які загинули на війні проти України. 19 грудня 2024 року «Крим.Реалії» опублікували базу даних «Груз 200» з першою тисячею ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії й загинули на війні», – зазначають у матеріалі.

Станом на квітень кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 бійців.

Революція гідності

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, який став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Тоді як за даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Нагадаємо, 24 вересня прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо колишніх керівників Служби безпеки України, а також директора і 20 співробітників ФСБ Росії за проведення підривної діяльності проти України, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту на Майдані у Києві у 2013-2014 роках.

У листопаді 2024 року стало відомо, що впродовж року до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнули 64 підозрюваних.