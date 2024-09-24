Беркутівці за підтримки водометів штурмують Майдан ввечері 18 лютого 2014 року

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо колишніх керівників Служби безпеки України, а також директора і 20 співробітників ФСБ Росії за проведення підривної діяльності проти України, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту на Майдані у Києві у 2013-2014 роках. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань 24 вересня.

Зокрема, серед обвинувачених:

директор ФСБ РФ, генерал армії Олександр Бортніков;

колишній керівник служби безпеки президента РФ, нині – директор федеральної служби військ національної гвардії РФ, генерал армії Віктор Золотов;

начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Олексій Сєдов;

заступник начальника 2 служби ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;

перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ генерал-майор Сергій Єгоров;

перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ генерал-майор Володимир Павлік;

колишній співробітник 2 служби ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ в Москві, генерал-майор Андрій Яценко;

голова СБУ, який добровільно обіймав посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;

начальник Департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно обіймав посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;

керівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник Голови СБУ Володимир Тоцький.

Як встановили слідчі, у грудні 2013 року 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну, де розміщувалися в будівлях СБУ. За підтримки тодішнього керівництва Служби безпеки вони організовували створення відеозаписів провокативного характеру.

«Вони створили YouTube-канал, через який поширили у мережі інтернет та медіа понад 250 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом», – ідеться в повідомленні.

Усі ці матеріали передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 15 років ув’язнення. Колишніх голову СБУ та начальника Департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність. Наразі обвинувачені переховуються від правоохоронних органів та перебувають в міжнародному розшуку.