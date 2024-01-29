Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозри двом колишнім командирам спецпідрозділу «Беркут», які намагались знищити зброю з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві. Про це у понеділок, 29 січня, повідомили у прес-службі ДБР.

«Колишні командир полку та командир роти ПМОП “Беркут”, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили приховати сліди вчинених злочинів та знищити знаряддя вбивств громадян», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, вони організували перевезення зброї з території місця дислокації спецпідрозділу «Беркут» та знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва. Вони розрізали її на частини та видалили маркування серійних номерів. Залишки зброї працівники «Беркуту» скинули у річку Віта та закопали на березі.

Таким чином вони знищили 24 автомати 7,62 мм АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» та рушницю «Форт-12» калібром 9 мм.

У ДБР зазначають, що цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 учасників Революції Гідності, ще 90 – поранили.

Слідчі повідомили екс-командирам про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу: перевищення службових повноважень, викрадення вогнепальної зброї та її незаконне перероблення. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва через строки давності закрив справу проти екс-беркутівців Олега Козачишина та Вадима Бетлія, обвинувачених розгоні Майдану 30 листопада 2013 року. Відповідне рішення суддя Дніпровського райсуду Ірина Галига ухвалила 13 грудня 2023 року.