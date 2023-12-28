Олег Козачишин (праворуч) та Вадим Бетлій (ліворуч) в залі суду

Дніпровський районний суд Києва закрив справу проти екс-беркутівців Олега Козачишина та Вадима Бетлія, обвинувачених розгоні Майдану 30 листопада 2013 року. Відповідне рішення суддя Дніпровського райсуду Ірина Галига прийняла ще 13 грудня, але відомо про це стало тільки зараз, після повідомлення активістів ГО «Адвокатська дорадча група». Активісти наголосили, що у рішенні суд не надав оцінки доказам та не встановив винуватість обвинувачених екс-беркутівців. Представниця потерпілого Оксана Михалевич оскаржуватиме таке рішення в апеляції.

У повідомленні активісти «Адвокатської дорадчої групи» зазначили, що у 2013 році Олег Козачишин та Вадим Бетлій працювали міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4-ї оперативної роти київського «Беркуту».

Справу щодо Козачишина і Бетлія почали слухати ще у 2020 році в Печерському районному суді Києва. Як зазначають активісти, після низки відводів обвинувальний акт передали на розгляд до іншого суду, від березня 2021 справу слухає суддя Дніпровського районного суду Києва Ірина Галига. 4 грудня 2023 року мали допитувати обвинувачений, але сторона захисту подала клопотання про закриття через строки давності – 10 років з моменту подій розгону Майдану.

Колишнім беркутівцівцям інкримінувати обвинувачувачення в тому, що вони на виконання злочинного наказу перешкоджали мирній акції, та сфальсифікували рапорт. Строки давності по цих обвинуваченням закінчились ще у 2018 році. До того ж, екс-бекрутівцівцям висунули тяжке обвинувачення у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, але строки давності спливли 30 листопада 2023 року.