Андрія Хандрикіна визнали винним у побитті та катування учасників Революції гідності

У четвер, 21 грудня, Київський апеляційний суд виніс вирок екс-беркутівцю Андрію Хандрикіну. Він скасував вирок виправдовувальний вирок Київського суду та призначив чоловіку реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє Watchers.

У серпні 2019 року Дніпровський райсуд Києва виправдав колишнього працівника спеціального підрозділу МВС «Беркут» Андрія Хандрикіна. Йдеться про справу щодо побиття та катуванні протестувальників.

Згідно з інформацією слідства, 20 січня 2014 року Андрій Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону «Динамо» на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві. Владислав Цілицький після побиття місяць перебував у лікарні.

Владислав Цілицький у лікарні після побиття

У 2019 суддя Оксана Бірса з Дніпровського райсуду Києва винесла виправдовувальний вирок Андрію Хандрикіну.

У четвер, 21 грудня, відбувся апеляційний розгляд справи. Сторона обвинувачення вимагала скасувати вирок суду першої інстанції та призначити силовику вісім років в’язниці. Такого ж покарання вимагали і представники потерпілих.

Апеліційний суд вирішив визнати винним Андрія Хандрикіна та засудив його до шести років позбавленні волі. До слова, екс-беркутівець на судове засідання не з’явився. За словами Антона Диканя, який представляє інтереси потерпілих, прокуратура має оголосити в розшук підсудного «з метою подальшого затримання та доставки його до місця відбування покарання».

До слова, ще двоє підозрюваних у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега втекли до Росії.

Нагадаємо, що підрозділ міліції «Беркут» відзначився особливою жорстокістю щодо учасників Євромайдану 2013-2014 років. Після розстрілів Небесної сотні «Беркут» був ліквідований 25 лютого 2014 року наказом тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. З початком російсько-української війни у 2014 році значна частина екс-бійців «Беркуту» зі східних регіонів перейшла на бік Росії та опинилася в рядах терористичних формувань «ЛНР/ДНР». Окремі беркутівці опинилися на лаві підсудних за злочини проти євромайданівців, а ще частина намагалися реабілітуватися участю в АТО.