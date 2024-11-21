За 10 років розслідування справ Майдану підозри отримали понад 500 людей
Серед підозрюваних є 46 високопосадовців, 299 правоохоронців та 33 судді
Упродовж 2024 року до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнули 64 підозрюваних. Про це 21 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу генпрокурора та територіальних органів прокуратури 540 причетним у справах Майдану повідомили про підозру, серед них:
- 46 високопосадовців та осіб, що займали керівні посади,
- 299 правоохоронців,
- 25 прокурорів,
- 33 судді.
До суду скерували 318 обвинувальних актів стосовно 495 зловмисників.
Упродовж 2024 року до кримінальної відповідальності притягнули 64 підозрюваних, серед яких:
- 8 високопосадовців та керівників правоохоронних органів;
- 32 правоохоронці, у тому числі 6 слідчих;
- 21 співробітник ФСБ Росії.
Загалом з 2014 року вироки винесли 76 зловмисникам, зокрема 26 з них засудили до обмеження волі з реальним відбуванням покарання.
«Для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається у фокусі особливої уваги та не припиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення», – додають у дописі.
Революція гідності
21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, який став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року.
За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Тоді як за даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.
Нагадаємо, 24 вересня прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо колишніх керівників Служби безпеки України, а також директора і 20 співробітників ФСБ Росії за проведення підривної діяльності проти України, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту на Майдані у Києві у 2013-2014 роках.
24 жовтня Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Дніпровського районного суду Києва Юлію Іваніну, яка своїми рішеннями кинула за ґрати двох учасників Революції Гідності, а ще на підставі сфальшованих документів карала учасників «Автомайдану» за поїздки до Межигір'я.
Наприкінці жовтня Дарницький районний суд Києва закрив справу проти колишнього командира харківського «Беркута» Владислава Лукаша, який обвинувачувався у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій та нападу спецпризначенців на протестувальників 18 лютого 2014 року під час мирної ходи в Урядовому кварталі.