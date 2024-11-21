З 2014 року 76 зловмисникам суд уже обрав покарання

Упродовж 2024 року до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнули 64 підозрюваних. Про це 21 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора та територіальних органів прокуратури 540 причетним у справах Майдану повідомили про підозру, серед них:

46 високопосадовців та осіб, що займали керівні посади,

299 правоохоронців,

25 прокурорів,

33 судді.

До суду скерували 318 обвинувальних актів стосовно 495 зловмисників.





Упродовж 2024 року до кримінальної відповідальності притягнули 64 підозрюваних, серед яких:

8 високопосадовців та керівників правоохоронних органів;

32 правоохоронці, у тому числі 6 слідчих;

21 співробітник ФСБ Росії.

Загалом з 2014 року вироки винесли 76 зловмисникам, зокрема 26 з них засудили до обмеження волі з реальним відбуванням покарання.



«Для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається у фокусі особливої уваги та не припиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення», – додають у дописі.

Революція гідності

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, який став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Тоді як за даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Нагадаємо, 24 вересня прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо колишніх керівників Служби безпеки України, а також директора і 20 співробітників ФСБ Росії за проведення підривної діяльності проти України, розпалюванні ворожнечі та незаконному перешкоджанню акціям протесту на Майдані у Києві у 2013-2014 роках.

24 жовтня Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Дніпровського районного суду Києва Юлію Іваніну, яка своїми рішеннями кинула за ґрати двох учасників Революції Гідності, а ще на підставі сфальшованих документів карала учасників «Автомайдану» за поїздки до Межигір'я.

Наприкінці жовтня Дарницький районний суд Києва закрив справу проти колишнього командира харківського «Беркута» Владислава Лукаша, який обвинувачувався у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій та нападу спецпризначенців на протестувальників 18 лютого 2014 року під час мирної ходи в Урядовому кварталі.