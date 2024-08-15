Керівники «Беркуту» отримали нові підозри в справах Майдану

Командирам підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» у Львівській, Харківській областях та Севастополі, а також помічнику начальника штабу Львівського «Беркуту» повідомили нові підозри за розгін мітингувальників в ніч на 19 лютого 2014 року в центрі Києва.

За інформацією Офісу генпрокурора, підозри стосуються силового розгону та вбивства мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року.

«Під час силових дій співробітники «Беркуту» оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань із застосуванням спеціальної техніки – БТРів, водометів Торнадо, військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями із свинцевої картечі та гранати завезені із російської федерації. Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – вісім, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні ОГП 15 серпня.

Командирам підрозділів інкримінують організацію групою осіб незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади та службових повноважень, нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію умисних вбивств (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Помічнику начальника штабу львівського «Беркута» інкриміновано пособництво у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішується питання про застосування щодо колишніх правоохоронців запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань.

За даними Офісу генпрокурора, щодо подій на Майдані уночі з 18 на 19 лютого на розгляді у судах перебувають обвинувальні акти стосовно 19 осіб, серед яких 10 високопосадовців. Досудове розслідування стосовно шести осіб триває.

Нагадаємо, справи щодо екс-командира львівського «Беркуту» Ростислава Пацеляка та помічника начальника штабу цього підрозділу Миколи Старосільця розглядаються в суді.