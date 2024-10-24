У 2023 році Віктор Янукович підписав наказ про переведення Іваніної до Дніпровського райсуду Києва

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Дніпровського районного суду Києва Юлію Іваніну, яка своїми рішеннями кинула за ґрати двох учасників Революції Гідності, а ще на підставі сфальшованих документів карала учасників «Автомайдану» за поїздки до Межигір'я.

Як повідомляє «Слідство.Інфо», суддя Юлія Іваніна самостійно подала заяву на звільнення у відставку. Відтепер Україна зобов’язана виділяти з бюджету гроші на довічне утримування судді. Іваніва отримає близько 350 тис. грн вихідної допомоги та понад 60 тис. грн – щомісяця.

Повідомляється, що з 2007 року Юлія Іваніна працювала суддею. Спочатку її призначили суддею Приморського райсуду Запорізької області, а у 2010 році – перевели у Комунарський районний суд Запоріжжя. Ще через три роки тодішній президент Віктор Янукович підписав наказ про переведення Іваніної до Дніпровського районного суду Києва.

Журналісти пригадують, що у 2014 році суддя Юлія Іваніна обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців для двох учасників Революції Гідності за протести на вулицях Грушевського та Інститутській. Також суддя на пів року забрала водійське посвідчення в учасника «Автомайдану», що їздив до резиденції Віктора Януковича в Межигір’ї. Ще на одного протестувальника за поїздку до Межигір’я Іваніна наклала штраф.

Крім того, відповідно до висновку Громадської ради доброчесності, суддя Дніпровського районного суду Києва Юлія Іваніна кілька разів не декларувала квартири та автомобіль, а у 2017 році її свекруха несподівано стала власницею квартири в Києві.

У 2018 році до судді Іваніної застосували дисциплінарне стягнення – на два місяці її відсторонили від здійснення правосуддя та позбавили доплат до посадового окладу. Також суддю направили до Національної школи суддів України для проходження кваліфікаційного оцінювання, за результатами якого її могли звільнити. Утім оцінювання Іваніна так і не пройшла, натомість – попросила про почесну відставку.

«Слідство.Інфо» зауважує, що розмір так званої суддівської пенсії корелює зі зарплатою судді (виплати від 50 до 90% залежно від стажу). Така виплата може сягати 200 тис. грн на місяць. Від початку повномасштабного вторгнення на довічне утримання суддів у відставці Україна витратила понад 5 млрд грн.

До слова, 10 жовтня Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Києва Інну Отрош, яка неодноразово їздила до Росії та окупованого Криму.