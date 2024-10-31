Справу проти екскомандира харківського «Беркуту» Владислава Лукаша розглядали в суді вісім років

Дарницький районний суд Києва закрив справу проти колишнього командира харківського «Беркута» Владислава Лукаша, який обвинувачувався у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій та нападу спецпризначенців на протестувальників 18 лютого 2014 року під час мирної ходи в Урядовому кварталі. Суд звільнив колишнього правоохоронця від кримінальної відповідальності через сплив строків давності. Про це повідомив медіапроєкт Watchers 30 жовтня.

«Дії тодішнього командира батальйону “Беркут” у Харківській області Владислава Лукаша кваліфікували як перешкоджання мітингам із застосуванням насильства, перевищення влади та службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, службовій недбалості, перешкоджання діяльності журналістів», – ідеться в повідомленні.

Закриття справи Владислава Лукаша

19 березня 2024 року адвокатка Владислава Лукаша Наталія Вознюк звернулась з клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення свого підзахисного від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності по справі. Своєю чергою прокуратура наполягала, що у справі понад 100 потерпілих, і всіх необхідно повідомити про клопотання адвоката та вислухати їхню думку з цього приводу.

Через кілька місяців, на судовому слуханні 6 жовтня 2024 року прокуратура і представниця потерпілих Вікторія Дейнека заперечували закриття справи. Також Лукашу пропонували продовжити розгляд справи до рішення суду для доведення його невинуватості. Сторона захисту Лукаша заявила, що наполягає на звільненні від кримінальної відповідальності її підзахисного.

На засіданні 30 жовтня потерпілі у справі Лукаша висловились категорично проти її закриття. Попри це, суддя Тетяна Щасна ухвалила повністю задовольнити клопотання адвокатки Лукаша. Цивільні позови потерпілих залишили без розгляду. Це означає, що постраждалі від дій беркутівців протестувальники не отримають компенсації. Сторони можуть оскаржити цю ухвалу суду до апеляції Києва.

Журналісти зауважують, що наразі Солом’янський суд Києва розглядає ще одну справу щодо Лукаша. У ній йому інкримінують в тому числі організацію теракту 18 лютого 2014 року. Також наприкінці літа 2024 року Лукаш отримав нову підозру в штурмі Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.