ЗСУ ліквідували підполковника ФСБ

Сили оборони ліквідували 44-річного підполковника російської Федеральної служби безпеки на пенсії Алєксандра Бєзіна. На війні проти України окупант командував ротою 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Про ліквідацію окупанта повідомили російські ЗМІ з посиланням на допис його дружини.

Відомо, що окупант народився в російському місті Омск. У 2011-2012 роках, за словами його дружини, брав участь збройному конфлікті на території Північного Кавказу. На війні проти України Бєзін командував стрілковою ротою 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Також зазначається, що у 2024 році він в загоні добровольців нібито займався «припинення діяльності диверсійних груп».

За даними російських ЗМІ, Алєксандр Бєзін помер на війні проти України 7 квітня 2025 року. Однак пропагандисти не уточнюють, на якому саме напрямку ліквідували окупанта. Відомо, що підрозділи бригади, у якій служив Бєзін, перебувають на Курщині.

Ліквідований окупант Алєксандр Бєзін

Зазначимо, що 155-та окрема бригада морської піхоти Росії бере участь у війні проти України з 2022 року. Зокрема, військові бригади на початку повномасштабного вторгнення намагалися окупувати Київщину. Відомо, що вони безпосередньо причетні до вбивств мирних жителів Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

З середини 2022 року 155 ОБрМП перебувала на Донеччині. Зокрема, військові бригади брали участь у окупації Вугледара та наступі на село Новомихайлівка Покровського району. З початку операції ЗСУ у Курській області підрозділи 155 бригади перекинули в напрямку Курщини.