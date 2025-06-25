З вечора 24 червня та в ніч проти 25 червня у кількох областях Росії та на окупованих українських територіях лунали вибухи через атаку безпілотників. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та російські пабліки.

За даними російських медіа, безпілотники атакували п’ять російських регіонів – Бєлгородську, Брянську, Саратовську, Ульяновську області, Татарстан – й окупований Крим.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Таганрозі через падіння БпЛА пошкоджено футбольний стадіон«Форте Арена» – там загорівся дах (30 м2), а також зруйновано стіну.

Окрім того, в Азові Ростовської області уламки дронів пошкодили дах зернового складу в порту, а поблизу загорівся очерет.

Імовірно, метою дронової атаки на Таганрог було підприємство «Атлант-Аеро», що займається виробництвом безпілотників. Місцеві жителі повідомляли, що чули кілька вибухів в районі заводу та бачили пожежу.

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив влучання в завод «Атлант-Аеро». Він зазначив, що підприємство є важливим вузлом у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.



«Він залучений до проєктів з виробництва дронів “Оріон”, комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів», – ідеться в повідомленні.

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, уночі під атакою БпЛА були три регіони РФ та тимчасово окуповані території України. Йдеться про:

Ростовську область

Таганрог – у період з 23:00 до 01:00 у місті лунали чисельні вибухи з пожежами. Попередньо, уражено завод «Атлант-Аеро»

Азов – під час атаки, яка тривала з 23:00 до 01:40, було уражено район НПЗ «Азовпродукт».

Татарстан

План «Килим» в аеропорту Казані тривав до 04:30. Над містом зафіксували до 10 вибухів. Наслідки уточнюються.

Саратов

В районі аеропорту «Енгельс» зафіксували мінімум два потужних вибухи. Дані потребують уточнення.

АР Крим

Джанкой – зафіксовано ураження в районі аеропорту.

Окуповані Приморськ, Мелітополь та Якимівку

Влучання по енергетичній інфраструктурі та місцям базування ворога. Блекаут триває досі. Наслідки щодо втрат уточнюються.

Локації, де лунали вибухи з вечора 24 червня та в ніч проти 25 червня (Візуалізація Петра Андрющенка)

Локації, де лунали вибухи з вечора 24 червня та в ніч проти 25 червня (Візуалізація Петра Андрющенка)

На час публікації новини українське командування офіційно не коментувало повідомлення про атаку дронів на ворожі об’єкти в Росії.

Як писав ZAXID.NET, у ніч на 23 червня українські військові вдарили по нафтобазі «Комбінат «Атлас», що у Ростовській області РФ. У результаті атаки на нафтобазі сталась пожежа.