В Росії припинив роботу один з найбільших заводів з виробництва зброї

У російському місті Тула припинив роботу завод з виробництва зброї ВАТ «Конструкторське бюро приладобудування». Це один з найбільших російських оборонних заводів, який спеціалізується на виробництві високоточної керованої зброї. Протягом останніх кількох днів завод двічі потрапляв під атаку ударних безпілотників. Про це у п’ятницю, 20 червня, повідомив російський телеграм-канал Astra.

За даними Astra, у середу, 18 червня, «Конструкторське бюро приладобудування» атакували п’ять ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будівля електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративна будівля. Також на території заводу сталась пожежа площею 400 м².

Вдруге під атаку дронів завод потрапив в ніч на п’ятницю, 20 червня. Один безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції. Наразі завод припинив роботу.

«Конструкторське бюро приладобудування» – проєктно-конструкторське бюро, що є одним з найбільших заводів оборонної промисловості Росії. Воно займається розробкою високоточної керованої зброї для Сухопутних військ, Військово-морського флоту та Повітряно-космічних сил Росії. Зокрема, там розробляють системи протиповітряної оборони, гармати та стрілецьку зброю.

Підприємство включено до санкційних списків США та Європейського союзу.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що в Росії внаслідок дронових атак припинив роботу хімічний комбінат «Невинномиський Азот», який є найбільшим російським виробником азотних добрив і аміаку.