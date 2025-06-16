«Невинномиський Азот» зазнав атаки БпЛА у ніч на 14 червня

У Ставропольському краї РФ після атаки БпЛА виробництво зупинив хімічний комбінат «Невинномиський Азот», який є найбільшим російським виробником азотних добрив і аміаку. Про це повідомили російські телеграм-канали та російські видання.

За даними джерел телеграм-каналу Astra, територію заводу, що входить до групи «Єврохім» мільярдера Андрія Мельниченка, атакували 13 дронів в ніч на суботу, 14 червня.

Через атаку було пошкоджено антидроновий захист підприємства. В одному з цехів вибило двері та вікна, пошкоджень зазнали й внутрішні приміщення, а також дах їдальні. Виробництво на заводі тимчасово зупинили.

Нагадаємо, 14 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по хімкомбінату. За даними військових, на підприємстві випускають речовини, які застосовують для виробництва боєприпасів і ракетного палива.

За словами глави Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, на підприємстві щорічно виготовляють до 1 млн тонн аміаку і приблизно 1,4 млн тонн аміачної селітри, які використовують для виготовлення вибухівки та артснарядів.

У 2024 році на підприємстві розгорнули виробництво водорозчинних добрив, «які адаптуються до потреб військової хімії». Йдеться про виробництво нітрату калію, повідомив український телеграм-канал Exilenova+.

За даними агентства Reuters, «Невинномиський Азот» та інше підприємство «Єврохіму» – «Новомосковський Азот» – постачали на завод імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області щонайменше 38 тис. тонн оцтової кислоти та майже 5 тис. тонн азотної кислоти, що потрібні для виробництва октогена та гексогена, які використовуються у виготовленні снарядів.