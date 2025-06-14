Російське хімічне підприємство «Невинномиський Азот» потрапило під атаку БпЛА

В ніч на суботу, 14 червня, ударні дрони атакували два хімічні підприємства у Ставропольському краї та Самарській області Росії. Міноборони РФ заявило, що країну атакували 66 ударних БпЛА.

Як заявив губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров російська протиповітряна оборона нібито відбила дронову атаку на регіон, однак у промисловій зоні міста Невинномиськ «впали уламки БпЛА». Спочатку він заявляв про одного постраждалого, однак згодом уточнив, що потерпілих немає.

За даними російського телеграм-каналу Astra, під атаку потрапило підприємство «Невинномиський Азот», що є один з найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії та виготовляє продукцію подвійного призначення. Зокрема, вироблені на заводі аміак та аміачна селітра є ключовими компонентами вибухівок та артилерійських снарядів.

«Саме там синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра – речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, реактивних зарядів. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії», – пояснив Андрій Коваленко.

Також ударні безпілотники атакували підприємство у Самарській області. Цю інформацію підтвердив губернатор області В’ячеслав Федорищев, однак заявив, що руйнувань та постраждалих немає. За даними Андрія Коваленка, під атаку потрапив «Новокуйбишевський завод каталізаторів».

«Цей завод забезпечує Росію каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а це все - авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне паливо – така от логістична система. Там відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки», – розповів Андрій Коваленко.

Російське міноборони традиційно відзвітувало про збиття всіх ударних БпЛА. Там заявили, що російська ППО перехопила 66 безпілотників. Зокрема, 30 БпЛА нібито збили над територією Воронезької області, 10 – над Бєлгородською, вісім дронів – над територією Ставропольського краю, 6 безпілотників – над окупованим Кримом, ще один БпЛА буцімто перехопили над територією Самарської області, й 11 – над акваторією Азовського моря.

Доповнено. Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на суботу, 14 червня, Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Відомо, що внаслідок атаки на територіях обох підприємств у Самарській області та Ставропольському краї виникли пожежі. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня українські військові вдарили по технопарку «Рєзоніт» у Зубово Московської області. Продукцію підприємства росіяни використовують для виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки.