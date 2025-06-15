Після атаки дронів у місті зайнялися пожежі

У неділю, 15 червня, дрони атакували місто Єлабуга в російській республіці Татарстан. Там розташований завод із виробництва російських версій ударних безпілотників Shahed.

Про вибухи на території Єлабуги в обід 14 червня повідомила низка російських телеграм-каналів. Очевидці опублікували відео, на яких видно чорний дим над містом, а також безпілотники, які пролітали над Єлабугою.

Зазначається, що загоряння сталися в районі особливої економічної зони «Алабуга», де розташований завод із виробництва дронів.

Наразі місцева влада не коментувала атаку на завод. У пресслужбі Генштабу удар по «Алабузі» теж не коментували.

Зазначимо, що завод у Татарстані розташований приблизно за 1700 км від України й вже потрапляв під дронову атаку 2 квітня 2024 року. У квітні 2025 року завод «Алабуга» також став ціллю безпілотників.

За словами голови ЦПД Андрія Коваленка, завод у Татарстані у 2024 році виробив 6000 ударних безпілотників Shahed/«Герань-2» та тисячі дронів-імітаторів для атак на Україну. На 2025 рік підприємство планувало виготовити до 10 тис. дронів типу Shahed та від 15 тис. БпЛА-імітаторів.