Особлива економічна зона «Алабуга» у Татарстані

Вдень середи, 23 квітня, дрони атакували територію особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані, де розташований завод з виробництва ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Атаку на завод БпЛА у Татарстані також підтвердило російське міноборони. Там відзвітували, що російська протиповітряна оборона нібито відбила дронову атаку.

У російських Telegram-каналах опублікували відео роботи російської ППО.

Водночас за даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, атака на завод у Татарстані «місцями вдала». Він також повідомив, що на заводі лише протягом 2024 року виробили 6 тис. ударних безпілотників Shahed/«Герань-2», а також тисячі дронів-імітаторів, які росіяни використовують для відволікання української ППО під час атаки.

«Цього року (2025, – ред.) була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 тис. до 10 тис. Shahed/"Герань-2" та від 15 тис. дронів-обманок», – повідомив Андрій Коваленко.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що загатом завод у Татарстані атакували шість безпілотників, російській ППО вдалося збили лише один з них, решта – влучинлу у ціль.

Генштаб ЗСУ наразі не коментував події у Татарстані. Зазначимо, що завод у Татарстані розташований приблизно за 1700 км від України й вже потрапляв під дронову атаку 2 квітня 2024 року. За інформацією українських ЗМІ, тоді цю операцію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України.