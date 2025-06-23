ЗСУ атакували нафтобазу «Комбінат «Атлас» у Ростовській області

В ніч на понеділок, 23 червня, українські військові вдарили по нафтобазі «Комбінат «Атлас», що у Ростовській області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що удару по російській нафтобазі завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з ракетними військами та артилерією.

«Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів Росії, що залучені до збройної агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що українські боєприпаси досягнули цілі. В результаті атаки на нафтобазі «Комбінат «Атлас» сталась пожежа. Результати атаки уточнюються.

Зауважимо, що «Комбінат «Атлас» вже потрапляв під атаку у серпні 2024 року. Тоді внаслідок атаки на нафтобазі також спалахнула пожежа – горіли два резервуари.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що у російському місті Тула через дронові атаки припинив роботу завод з виробництва зброї ВАТ «Конструкторське бюро приладобудування». Це один з найбільших російських оборонних заводів, який спеціалізується на виробництві високоточної керованої зброї.