Під Токмаком загорівся російський ешелон із паливом, 21 червня 2025 рік

Поблизу окупованого Токмака Запорізької області загорівся російський потяг, що перевозив паливо. Імовірно, займання сталося внаслідок спецоперації Сил оборони. Про це повідомив керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко ввечері 21 червня.

За даними Андрющенка, Сили оборони уразили російський потяг з цистернами на ділянці залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Запорізької області.

Локація на окупованому Запоріжжі, де загорівся російський ешелон з пальним (Фото Петра Андрющенка)

Близько 21-ї години вечора аналітик повідомив, що розвідка попередньо уразила щонайменше 11 цистерн із паливом, а дим видно за 20 км звідти.

«Наші (джерела – ред.) з місця підтверджують головний бонус – залізничній колії каюк. Ремонт із заміни займе кілька тижнів, а значить паливо на фронт кілька тижнів не поїде», – додав Андрющенко.

Уранці неділі, 22 червня, Петро Андрющенко повідомив, що потяг окупантів у Молочанську горить другий день.

Зауважимо, на момент публікації новини українське військове командування офіційно не коментувало повідомлення про ураження російського потягу з пальним.

Доповнено о 10:06. Пожежа на ділянці шляху Молочанськ – Левадне охопила 760 метрів колії, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутників NASA.

Доповнено о 12:45. Волонтер Сергій Стерненко уточнив, що Сили оборони Півдня спільно із воїнами СБУ та підрозділом Next зупинили ворожий потяг із паливом біля Токмака, після чого його спалили бійці підрозділу «Роніни» з 65-ї ОМБр ЗСУ «Великий Луг».

«Унаслідок операції було знищено кілька цистерн із паливом, яке мала використовувати російська окупаційна армія», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET писав, що 18 червня в окупованому Бердянську на Запоріжжі ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая. Він видавав росіянам проукраїнських громадян та брав участь в організації катівень.