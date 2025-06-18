У Бердянську ліквідували воєнного злочинця Михайла Грицая

Головне управління розвідки повідомило, що в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая. Про це у середу, 18 червня, українська розвідка повідомила у своєму телеграм-каналі.

«18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича», – йдеться у повідомленні розвідки.

Михайло Грицай народився 3 серпня 1949 року на Полтавщині, але проживав у Бердянську Запорізької області. Був керівником осередку партії «Соціалістична Україна». Після окупації Бердянська у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з росіянами, ті своєю чергою призначили його тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

«Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах окупантів. Причетний до воєнних злочинів – тероризував населення окупованого міста, видавав росіянам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська», – наголосили у ГУР.

Ліквідований зрадник Михайло Грицай

За даними руху «Чесно», у 1998, 2002 та 2006 році Грицай балотувався у депутати Верховної Ради, але жодного разу не пройшов туди. А у 2015 році Грицай висував свою кандидатуру у мери Бердянська як самовисуванець, але також не був обраний на посаду.

У квітні 2022 року Михайлу Грицаю заочно повідомили про підозру державній зраді (ч. 2 ст. 111-ї Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді застрелили колишнього радника Януковича Андрія Портнова.