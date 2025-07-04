Наслідки атак по росіянах уточнюються

У четвер, 3 липня, Повітряні сили Збройних сил України вдруге за тиждень здійснили успішну атаку на командних пунктах збройних сил Росії на тимчасово окупованих територіях. Інформацію про ураження пункту підтвердили у п’ятницю, 4 липня, у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, Повітряні Сили двічі уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російських збройних сил на тимчасово окупованій частині Донеччини. Перший удар по командному пункту відбувся ввечері 30 червня, а інформацію про ураження підтвердили в Генштабі 1 липня.

Нагадаємо, тоді російські медіа повідомилипро ліквідацію в Донецьку виконувача обов’язків командира 8-ї загальновійськової армії Росії, полковника Руслана Горячкіна.

Другу атаку на командний пункт росіян Повітряні сили здійснили 3 липня.

«Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Втрати росіян уточнюються. У Генштабі додали, що удари по центрах ухвалення рішень значно знижують здатність окупантів планувати та вести операції в регіоні. За результатами першого удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії, за даними Генштабу, суттєво ускладнилася здатність росіян планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ ліквідували на Курщині генерал-майора та заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіла Гудкова. За даними росЗМІ, Гудков та низка інших російських офіцерів померли внаслідок удару по командному пункту у селищі Корєнєво на Курщині.