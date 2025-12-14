Президент наголосив, що мирний план не буде подобатися всім

У неділю, 14 грудня, президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа заявив, що Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з Росією.

Президент відзначив, що навіть у разі провалу дипломатичних зусиль, які досі тривають, Україна буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру.

«Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення, тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон – треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що отримує певні сигнали через переговорну команду, однак Україна ще не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану. При цьому президент наголосив, що мирний план не буде подобатися всім.

«План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатом Америки», – додав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито єдиний, хто не підтримує запропонований Сполученими Штатами план завершення війни в Україні. Оточення Зеленського, на думку американського президента, підтримує цей план.