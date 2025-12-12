Дональд Трамп стверджує, що мирний план складається «з чотирьох або пʼяти пунктів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито єдиний, хто не підтримує запропонований Сполученими Штатами план завершення війни в Україні. Оточення Зеленського, на думку американського президента, підтримує цей план.

Під час спілкування з журналістами 11 грудня Дональд Трамп заявив, що очікував швидшого укладення мирної угоди. На думку Трампа, підписання плану США не підтримує особисто Володимир Зеленський.

«Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди», – сказав Трамп.

За словами президента США, американський мирний план складається «з чотирьох або пʼяти пунктів». Трамп додав, що переговорний процес є складним, оскільки передбачає розподіл територій.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що домогтися завершення російсько-української війни є в «тисячу разів складніше», ніж укласти домовленість у сфері нерухомості.

Нагадаємо, 10 грудня Трамп вчергове заявив, що хоче проведення в Україні наступних виборів та закликав Зеленського «бути реалістом» у своїй позиції щодо переговорів. Він стверджував, що укладення мирної угоди, яку пропонують США, підтримують 82% українців.

Кілька днів тому Трамп заявив, що в Україні «використовують» війну, щоб не проводити президентські вибори. Також він заявив, що українці «говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія».