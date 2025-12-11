Дональд Трамп під час круглого столу

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому «цікаво», коли в Україні пройдуть наступні вибори, додавши, що нібито понад 80% українців «вимагають укладення угоди» для завершення війни. Про це він сказав 10 грудня під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому дому.

За словами Трампа, президенту України Володимиру Зеленському варто «бути реалістом» у питанні переговорів про завершення війни. Дональд Трамп вчергове згадав про вибори в Україні та заявив, що йому цікаво, коли вони відбудуться.

«Якщо подивитися на опитування, я б сказав, що 82% людей вимагають укладення угоди. Я розумію, що вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося», – сказав Трамп.

Водночас американський президент не уточнив, на яке опитування він посилається.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що в Україні «використовують» війну, щоб не проводити президентські вибори. Також він заявив, що українці «говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія».

Президент США додав, що вибори треба провести швидше і припустив, що Володимир Зеленський може повторно обійняти посаду президента. Нагадаємо, у лютому 2025 року Трамп називав Зеленського диктатором та заявляв, що його рейтинг в Україні на рівні 4%.

Зауважимо, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Восьмі вибори президента України мали відбутись у березні 2024 року. Проте через повномасштабне вторгнення Росії вибори відклали до закінчення воєнного стану в Україні.