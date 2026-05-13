Під час повітряної тривоги у середу, 13 травня, у Хмельницькому та на території області пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки вже відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін і закликав жителів залишатися в укриттях.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 10:46. Близько 11:20 місцеві мешканці написали в соцмережах про перші вибухи. У телеграм-каналах також оприлюднили фото зі стовпом диму над містом.

«Ворожа атака на Хмельниччину триває. Наші сили ППО відбивають напад. Відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний», – повідомив о 13:07 Сергій Тюрін.

Додамо, що вранці 13 травня президент України Володимир Зеленський попереджав про активність російських безпілотників у небі та ймовірність хвилі дронових атак упродовж дня. Це також підтвердили моніторингові канали.

«Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах. Учора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині», – повідомив президент.