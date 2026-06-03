Захисні споруди досі залишаються недобудованими

СБУ викрила масштабну схему привласнення бюджетних грошей під час модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області. Колишньому керівнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури в регіоні загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у вівторок, 2 червня, йдеться про будівництво захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції. Вартість проєкту – 5,1 млрд грн.

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Щоб привласнити частину грошей, у 2024 році ексначальник Служби відновлення Закарпатської області погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Через підконтрольні фірми у тінь вивели 104 млн грн, які розподілили між всіма учасниками схеми.

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«Після привласнення державних грошей були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об’єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими», – зазначили в СБУ.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, у 2023–2024 роках Службу відновлення та розвитку інфраструктури на Закарпатті очолював Юрій Максименко. Фотографію з врученням підозри оприлюднив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Ексначальнику Служби відновлення в регіоні загрожує 12 років тюрми

Під час обшуків у помешканні та офісі ексчиновника виявили документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Колишньому посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.