Суд Італії дозволив екстрадувати до Німеччини затриманого українця

Апеляційний суд міста Болоньї, що в Італії, ухвалив рішення про екстрадицію затриманого українця Сергія Кузнєцова. Підозрюваного у підриві «Північних потоків», відповідно до рішення суду, мають передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомила інформаційна агенція ANSA.

Зазначається, що адвокат Сергія Кузнєцова Нікола Канестріні заявив, що подаватиме апеляцію до Касаційного суду Італії. За словами сторони захисту, права українця були порушені. Йдеться про право на справедливий судовий розгляд, а також умови тримання під вартою.

Додамо, що німецька прокуратура вважає Кузнєцова учасником групи диверсантів, які встановили вибухівки на трубопроводах «Північних потоків».

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року біля острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, що є оператором «Північного потоку», заявила про руйнування трьох ниток російських газопроводів. На місці пошкодження труби були виявлені сліди вибухівки.

14 серпня 2024 року стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку». Підорюваним виявився дайвер з України Володимир Журавльов. Водночас президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

21 серпня 2025 року в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків». За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці.

27 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі Німеччини видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів.