Росія проводить комбінований повітряний удар по Україні

Під час повітряної тривоги у середу, 13 травня, на Рівненщині пролунали вибухи. Ворожий БпЛА влучив у приватний будинок, є загиблі та травмовані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок. За попередньою інформацією, дві людини загинуло та четверо поранені. Ворог продовжує атакувати область, тому залишайтеся в укриттях», – зазначив Коваль.

Рятувальники розбирають наслідки удару. Фото ДСНС

О 15:13 голова Рівненської ОВА повідомив про ще одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Повітряну тривогу на Рівненщині спершу оголосили у Сарненському районі о 11:33, потім у Рівненському, Дубенському та Вараському районах.

О 14:07 міський голова Здолбунова Владислав Сухляк опублікував відеозвернення, в якому повідомив про влучання на території громади.

Оновлено. За інформацією поліції Рівненщини, внаслідок російської атаки троє людей загинуло та попередньо шестеро травмувалися. Унаслідок влучання пошкоджені будинки та автомобілі. На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники. Співробітники СБУ та поліції документують наслідки воєнного злочину.

Додамо, що за інформацією Головного управління розвідки, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах в Україні. Вибухи вже пролунали у Луцьку, Хмельницькому, Коломиї та в низці інших міст на заході України.