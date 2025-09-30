Підрив «Північних потоків» стався у вересні 2022 року

У Польщі заарештували українця, підозрюваного у причетності до підводних вибухів, які пошкодили у 2022 році газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною. Володимира Журавльова, який за невідомих обставин знову опинився на польській території, хоч Польща допомогла йому виїхати до України, можуть екстрадувати до Німеччини за європейським ордером, повідомило у вівторок, 30 вересня, RMF FM із посиланням на представника окружної прокуратури у Варшаві.

За даними співрозмовника агентства, українця Володимира Ж. затримала місцева поліція у польському місті Прушкові. Чоловіка затримали на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною, та передали до окружної прокуратури у Варшаві.

Адвокат затриманого українця Тимотеуш Папроцький повідомив, що сторона захисту не бачить підстав для його екстрадиції до Німеччини. Крім того, він додав, що наразі невідомо, чи дійсно Володимир Ж. брав участь у диверсії на «Північних потоках».

За даними польської газети Rzeczpospolita, Володимир Ж. – інструктор з дайвінгу Володимир Журавльов, який проживав у Прушкові біля Варшави. За даними слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті. Після цього, за версією правоохоронців, він занурився під воду та розмістив на трубопроводі вибухівку.

Низка німецьких ЗМІ у червні 2024 року повідомила, що німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт українця, але польська сторона не заарештовувала чоловіка. За даними польської генпрокуратури, країна мала підтвердити місце перебування українця, оскільки той покидав територію Польщі.

Цікаво, що 25 вересня Rzeczpospolita повідомила, що Володимиру Журавльову нібито допомогли покинути Польщу, де на нього чекав арешт. За даними газети, польський уряд не бажав співпрацювати з німцями у справі видачі підозрюваного у підриві «Північних потоків» та нібито проігнорував ордер на арешт, а Журавльов 6 липня втік до України. Німецька прокуратура повідомила, що він перетнув кордон на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, яким керував військовий аташе.

За даними Rzeczpospolita, міністр закордонних справ Радослав Сікорський неодноразово наголошував, що готовий надати притулок Володимиру Журавльову, називаючи його «героєм».

Чому Володимир Журавльов знову опинився на території Польщі, де його затримали, наразі невідомо.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року біля острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, що є оператором «Північного потоку», заявила про руйнування трьох ниток російських газопроводів. На місці пошкодження труби були виявлені сліди вибухівки.

21 серпня 2025 року в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків». За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці. Вже у вересні суд Італії схвалив його екстрадицію до Німеччини.

27 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі Німеччини видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів.