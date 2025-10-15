Суд Італії не дозволив екстрадувати українця до Німеччини

Касаційний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини затриманого українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це у середу, 15 жовтня, повідомила інформаційна агенція ANSA.

Адвокат українця Нікола Канестріні стверджував, що у європейському ордері на арешт неправильно кваліфіковані факти. Генпрокуратура під час засідання підтримала аргумент сторони захисту.

Відповідно до рішення касаційного суду Італії, справа про екстрадицію Сергія Кузнєцова буде розглянута повторно новим складом колегії апеляційного суду Болоньї, але дату засідання поки не визначили.

Додамо, що слідчі Німеччини вважають Кузнєцова координатором групи диверсантів, які встановили вибухівки на трубопроводах «Північних потоків» у 2022 році.

Як повідомляв ZAXID.NET 21 серпня, українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків», затримали в італійському місті Ріміні на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду Німеччини. За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці.

16 вересня стало відомо, що італійський суд ухвалив рішення про екстрадицію затриманого Кузнєцова. Підозрюваного, відповідно до рішення суду, мали передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток російських газопроводів. На місці пошкоджень були виявлені сліди вибухової речовини.

27 серпня 2025 року німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі Німеччини видали ордери на арешт ще шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів. Загалом німецькі слідчі підозрюють у диверсії сімох громадян України.

Раніше президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до підривів «Північних потоків».